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        Haberler Gündem İstanbul İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi | Son dakika haberleri

        İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

        Güzel havaları fırsat bilen İstanbullular sahil ve parklara akın etti. Bazı vatandaşların sahil kenarında balık tuttuğu, kimisinin ise parkta ağaç gölgesinde soluklandığı görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:10
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        İstanbul'da sahil ve parklara akın
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        İstanbul'daki sahiller ve parklar, Kurban Bayramının ikinci gününde vatandaşların uğrak yeri oldu.

        Bayramın ilk gün yoğunluğunun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyen vatandaşlar, sahilde ve parklarda vakit geçirdi.

        Öğle vakti sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların sahil kenarında balık tuttuğu, kimisinin ise parkta ağaç gölgesinde soluklandığı görüldü.

        Sarıyer Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan Aşiyan Sahilinde bir grup denize girip serinlerken, bazı vatandaşlar da çevredeki yeşil alanlarda piknik yaptı. Ayrıca sahil hattı boyunca bazı vatandaşlar balık tuttu.

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        Bayram tatilini değerlendiren bazı vatandaşlar da tur tekneleriyle boğazı dolaştı. Bakırköy'deki Ataköy Sahili de bayramın ikinci gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı.

        Sahili dolduran vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri ya da sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, bazıları sahil hattı boyunca sıralanan kafe ve restoranlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

        Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar sahildeki çocuk parkında eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı.

        Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

        Büyükçekmece'deki halk plajında da bayramın ikinci günü yoğunluk oluştu. Burada vatandaşlar denizin keyfini sürerken, cankurtaranlar da olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek için bayram mesaisi yaptı.

        Plajda ve çevresindeki parklarda birçok vatandaşın ailesiyle, yakınlarıyla piknik yaptığı gözlendi.

        Küçükçekmece Sahilinde de vatandaşlar piknik yapıp denize girerken, bir grup genç kumsalda güreş tuttu, spor yaptı.

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        Bostancı sahile piknik yapmak için gelen bazı vatandaşlar kurdukları hamakta uzanarak dinlendi. Bayram tatilinin tadını çıkarmak için sahile gelen bazı çocuklar ise sahil hattı boyunca bisiklet sürdü, gölge alanlarda top oynadı.

        Aileler, millet bahçelerinde piknik yaptı. Kağıthane Millet Bahçesine gelen aileler çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

        Pendik Millet Bahçesine piknik yapmak için gelen vatandaşlar da gölge alanlarda serinledi.

        Ailesiyle millet bahçesine pikniğe gelen Alaaddin Yıldırım, bayramın ilk gününden ikinci günü öğle saatine kadar kurban işleriyle uğraştıklarını söyledi.

        Kurban işlemlerinin ardından şehirden uzaklaşamayınca ailece millet bahçesine pikniğe geldiklerini anlatan Yıldırım, "Şimdi biraz nefes almak için yeşil alana geldik. Burayı yapandan Allah razı olsun." dedi.

        Ailesiyle millet bahçesine gelen Murat Tatlıgül, sıcak ve güzel havayı fırsat bilip millet bahçesinde soluğu aldıklarını kaydetti.

        Kartal sahiline komşusuyla pikniğe gelen Merve Çapraz da bayramın ilk gününde kurban kestiklerini ve aile büyüklerini ziyaret ettiklerini, ikinci günüde ise komşusuyla sahile geldiğini ifade etti.

        Çapraz, Adalara karşı çay içip kahvaltı yaptıklarını ve bu günü burada değerlendireceklerini söyledi.

        Florya'daki Güneş Plajında denize giren ve güneşlenenlerin oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        ŞİLE YOLUNDA YOĞUNLUK

        Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’da kalanlar, doğayla iç içe zaman geçirmek için sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Bazı kişiler aileleriyle yeşil alanlarda mangal yaparken, bazıları da deniz kenarlarını tercih etti. Tatili deniz kenarında geçirmek isteyenler, Şile yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahillere ve yeşil alanları doldurdu. Bazı kişiler aileleriyle birlikte yeşil alanlarda mangal yapmayı tercih ederken, bazıları da kamp yapmak için çadır kurdu. Bir çok kişi de tatili deniz kenarında geçirmek için Şile'ye gitmeyi tercih etti. Tatilciler, Şile yolunda yoğunluk oluşturdu.

        ‘HER SENE KAMP YAPIYORUZ’

        Akrabaları ile bayramı geçirdiğini söyleyen Ebru Akdağ, "Bayram tatilinde biz 5 saat gezdik, gezdik, gezdik en son Şile’ye düştük. Her sene kamp yapıyoruz. Bayramlaşmalarımızı yaptık, sonra geldik, tatilimizi yapıyoruz" dedi. Keyfi her şekilde sevdiklerini söyleyen Akdağ, “Yiyoruz, içiyoruz, keyfimize bakıyoruz çoluğumuzla çocuğumuzla. Eğleniyoruz" diye konuştu.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        'KÖY HAYATI YAŞIYORUZ'

        Çocuklarıyla kamp yapmayı sevdiklerini söyleyen Aydan Karasu Akdağ, "Bayramımız güzel geçiyor. Çocuklarımızla beraber burada doğayla iç içe olmaktan keyif alıyoruz, mutluyuz. Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Bulaşığımız olsun, her şeyimizi kendimiz hallediyoruz. Bildiğiniz köy hayatını yaşıyoruz şu anda, çok memnunuz" dedi.

        'KURBANIMIZI KESTİK, EĞLENMEYE GELDİK'

        Arkadaşlarıyla Şile’ye geldiklerini söyleyen Hakan Güzel, "Arkadaşlarımızla toplandık, güzel bir bayramımız olsun dedik. Buraya geldik. Kurbanımızı kestikten sonra boş vaktimiz oldu, burada hep beraber eğleniyoruz" diye konuştu. Mangal yapıp günü tamamlayacaklarını söyleyen Güzel, “Mangalımızı yaktık, semaverimizi hazırladık. Güzel şeyler yapmaya, iyi bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

        'SENEYE YİNE SAĞLIKLI, HUZURLU GEÇSİN'

        Mangal için köfte hazırlayan Gümüş Marapova, "Mangalımızı yapıyoruz. Akşama doğru gideriz. Seneye bayramı yine böyle sağlıklı, huzurlu geçirelim. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        ‘BÜTÇEMİZE GÖRE BURASI UYGUNDU’

        Ailesiyle Şile'ye gelen Adnan Yabar da, "Bayramın ikinci günü. Başka bir yere tatile gidemedik. Bütçemize göre, en yakın yer olarak Şile’ye geldik. Burada tatil yapıyoruz. Geceyi geçirmek için hamak kuracağız. Kendimize göre bir eğlence kurduk ve şimdi de hamak kuracağız, olursa bugün kamp yapacağız. Öyle devam ediyoruz" dedi.

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        #İstanbul bayram
        #Büyükçekmece
        #haberler
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