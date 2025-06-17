İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi uyarısı! Sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemeyecek. Çalışma kapsamında 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Toplam 12 saatlik planlı su kesintisi vatandaşları etkileyecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...