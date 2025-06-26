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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valisi Gül, "Aile Sağlığı Merkezi" açtı | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül, Zeytinburnu'nda "Aile Sağlığı Merkezi"nin açılışını yaptı

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Gökalp Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yapan Vali Davut Gül, "Biz burada, aile sağlık merkezi yapmak için belediyemizin yeni yer üretmesini beklemeden bina satın alarak, hazır binaları kullanarak yeni bir sayfa açtık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:00
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          İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu'nda Gökalp Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptı.

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          Vali Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yıllardır İstanbulluların sağlık hizmetlerini kendilerine en yakın yerlerde almalarıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

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          İstanbul'un nüfusunun çok yoğun olduğunu anlatan Gül, "Yer yer yeni yerleşim yerleri oluyor. Şehirleşmeyle ilgili çeşitli problemlerimiz var. Sağlık Bakanımız, İstanbul İl Müdürlüğünden gidince, İstanbul'u hepimizden daha iyi bildiği için bir çözüm önerisi ortaya koydu. Biz burada, aile sağlık merkezi yapmak için belediyemizin yeni yer üretmesini beklemeden bina satın alarak, hazır binaları kullanarak yeni bir sayfa açtık" dedi.

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          Gül, hekim başına düşen hasta sayısının her geçen gün biraz daha azaltıldığını aktararak, "Hastanelere, acil servislere gidip beklemenin hiçbir anlamı yok. En yakın, daha doğrusu size belirlenen aile hekimine giderek muayene olup, size uygun randevuları o aracılıkla yapabilirsiniz. Bu da hastanelerimizin iş yükünü azaltacak. Sizi de daha az yoracak bir sistem" diye konuştu.

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          Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Görev dönemimizin başından itibaren her yere mutlaka bir aile sağlığı merkezi ekliyoruz. Bütün gayretimiz, Zeytinburnu'nda vatandaşlar sağlık hizmetine daha kolay erişebilsin" dedi.

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          İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise kentteki sağlık sistemini bir nokta daha ileri götürmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "2002 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan sağlıkta dönüşüm projemizle hastanelerimiz güzelleşti. Şunu biliyoruz ki tedavi hizmetlerini ne kadar artırırsanız artırın koruyucu sağlık hizmetini artırmazsanız, bununla mücadele etmenizin mümkünatı yok. Aile sağlığı merkezlerimizle beraber insanlarımız hastaneye gitmeden, bütün tarama, teşhis ve tedavi hizmetlerini buradan alabilecek" ifadelerini kullandı.

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          Konuşmaların ardından açılışı yapılan Gökalp Aile Sağlığı Merkezi'nde, 5 Muayene Odası, 1 Aşılama ve Bebek Çocuk İzlem Odası, 1 Gebe İzlemleri ve Üreme Sağlığı Odası, 1 Emzirme Odası, 1 Tıbbi Müdahale Odası bulunuyor.

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