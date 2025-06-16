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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, dünyanın ilk 500 üniversitesinden öğretim üyeleri alacak

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, dünyanın ilk 500 üniversitesinden öğretim üyeleri alacak

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC), kendi alanlarında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir yükseköğretim kurumunda doktora yapmış öğretim üyeleri alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:22
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        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, dünyanın ilk 500 üniversitesinden öğretim üyeleri alacak
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        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) yapılan açıklamaya göre, üniversite, nitelikli akademik kadronun güçlendirilmesi amacıyla öğretim üyesi alım kriterlerinde önemli bir yeniliğe imza attı.

        Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan "Doktor Öğretim Üyesi" kadrolarına yapılacak başvurularda, adayların QS World University Rankings, U.S. News & World Report ve Times Higher Education (THE) sıralamalarında kendi alanlarında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir yükseköğretim kurumunda doktora yapmış olmaları şartı getirildi.

        Bu kapsamda, söz konusu sıralamalarda yer alan Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapmış adaylar da başvuruda bulunabilecek.

        Başvuru için son tarih 20 Haziran olarak belirlendi.

        Açıklamada görüşmelerine yer verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemizin temel hedeflerinden biri uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip, araştırma odaklı akademik bir yapılanmayı güçlendirmektir. Bu kapsamda ilan edilen öğretim üyesi kadrolarıyla yalnızca nitelikli bilim insanlarını üniversitemize kazandırmayı değil aynı zamanda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa markasını mühendislik alanında uluslararası düzeyde daha görünür ve etkili kılmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

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