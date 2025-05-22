Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü | Son dakika haberleri

        Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü

        Fatih'te 2 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Ekipler, enkaz altında kalan kişilerin olma ihtimaline karşın arama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 23.05.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih'te ahşap bina çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. İki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

        Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, enkaz altında kalan kişiler olma ihtimaline karşın özel eğitimli köpekler ile beraber yıkıntılar arasında bir süre arama yaptı.

        REKLAM

        Metruk binanın, 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sağa doğru devrildiği öğrenildi. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak incelemenin ardından binanın yıkılacağını belirtti.

        'EVDE OTURURKEN BİR SES GELDİ'

        Mahalle sakini Samet Polat, "Normalde binamız metruk bina olduğu için zabıtamız önlemini almıştı. Geçen depremde sağa doğru devrildi. Bugün de ben evde otururken bir ses geldi. Koşarak gelip bakınca bina sağa doğru devrik olduğu için yıkılmış. Buradakiler, 'abi bina yıkılmadan bir iki kişi içeri girdi ama çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz' dedi. Ben de o zaman 112 acil ihbar hattını arayarak tüm yetkililere haber verdim. İçeride şu anda arama yapılıyor" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatih
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Rusya'dan tampon bölge kararı
        Rusya'dan tampon bölge kararı
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        "Nükleer silah edinme peşinde değiliz"
        "Nükleer silah edinme peşinde değiliz"
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        Habertürk Anasayfa