İSTANBUL’UN 7 TEPESİ
• Sarayburnu Tepesi
Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya Camii, İbrahim Paşa Sarayı ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu tepe.
Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktası kabul edilen ‘Milyon Taşı’ da bu tepede yer alıyor.
• Çemberlitaş Tepesi
Çemberlitaş, Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii’nin bulunduğu tepe.
• Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi
Sarayburnu’ndan sonra şehrin siluetinde en fazla söz sahibi olan ikinci tepe. Haliç kıyılarından yukarı doğru çıkıldıkça varılan, Süleymaniye Camii ve Külliyesi, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Camii'nin olduğu tepe.
• Fatih Tepesi
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi’nin bulunduğu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi’ni inşa ettirdi. Mart 1463’te başlayan inşaat, Aralık 1470'te tamamlandı.
1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören cami, tamamen yenilenerek, Nisan 1771’de yeniden ibadete açıldı.
• Yavuz Selim Tepesi
Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın tamamlattığı Yavuz Sultan Selim Camii bu tepede yer alıyor.
• Edirnekapı Tepesi
Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu, İstanbul’un en yüksek tepesi.
Bizans İmparatorluğu’nun Blakherna Sarayı’ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camii bu tepede bulunuyor.
• Kocamustafapaşa Tepesi
İstanbul’un Trakya tarafına doğru olan tek tepesi.
Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa’nın 1593’te Mimar Sinan’ın kalfalarından Davud Ağa’ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camii ile Haseki Külliyesi, bu tepede yer alıyor.