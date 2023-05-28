Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan Yarımburgaz Mağarası'nda yapılan kazılarda elde edilen bulgulara göre Neolitik ve Kalkolitik insanların İstanbul çevresinde ilk olarak M.Ö 300 bin yıl önce yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

M.Ö 658...

O dönemde Antik Yunan yarımadasındaki şehir devletleri arasında Megara adında bir şehir devleti vardı. Şehir devletlerinin ekonomik ve kültürel olarak o dönemin en ileri devletleri olmasının ana nedenlerinden biri de kolonileşmeleriydi.

Efsaneye göre, Megara'nın kralı Byzas, yeni bir koloni bulmak için Delphi'de bulunan Apollon tapınağına gidip oradaki kahine, kolonileşmek için en uygun yerin neresi olduğunu danıştı.

Kahin, kendisine körler ülkesi olarak da anılan Chalcedon'un (Günümüzdeki Kadıköy) karşısında yer alan topraklara gitmesi gerektiğini söyledi.

Byzas, kahinin söylediğini yaparak günümüzdeki tarihi yarımadaya geldi. Byzas, "Bu kadar güzel bir bölge varken karşı kıyıda yerleşim yeri kuranlar kör olmalı" dedi. Bu nedenle Chalcedon, 'Körler Ülkesi' olarak anıldı.

Byzas'ın bölgede kurduğu koloninin adı Byzantion oldu.

Byzantion, jeopolitik konumu nedeniyle kısa sürede önemli bir liman şehri haline gelince nüfus her geçen gün arttı.

M.Ö 196...

Pers İmparatoru Pescennius ile anlaştığı gerekçesiyle Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından yıkıma uğratıldı. Şehir, Roma İmparatorluğu'nun yönetimine geçti.

Bu tarihten sonra baştan başa tekrar inşa edilmesiyle sadece bölgenin değil, tüm dünyada bilinen topraklar arasında en önemli şehirlerden birine dönüştü. Adı da Latinleştirilerek Byzantium yapıldı.

330'da Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru I. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmesiyle de adı Konstantinopolis'e dönüştürüldü.