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        Haberler Kültür-Sanat 'İstanbul'un En Güzel Kızı' Frankfurt'ta sahnelendi

        İstanbul'un En Güzel Kızı oyunu, 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi

        Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği tek kişilik oyun İstanbul'un En Güzel Kızı, Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:27
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        'İstanbul'un En Güzel Kızı' Frankfurt'ta sahnelendi
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        Levent Tülek'in yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği ve Bülent Şakrak'ın sahnelediği, 'İstanbul'un En Güzel Kızı' oyunu, 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında Gallus Theater'da sahnelendi.

        Bülent Şakrak, gösterimin ardından AA'ya, festivaldeki oyunların enerjisinin genellikle yüksek olduğunu söyledi.

        Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne ilk kez bu yıl dahil olduklarını belirten Şakrak, "Bu denli tutmuş, oturmuş bir festivalin içinde olmak, burada oynamak, böyle ağırlanmak, salonu dolduran seyirciler derken mutluluğumuz katlandı. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Avrupa'yı gezip kendi yurttaşlarımızla buluşmaktan ayrıca çok mutluyum. Yaptığımız işi yurt dışında yaşayan insanlarımıza getirmeyi bir hizmet olarak düşünüyorum" diye konuştu.

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        Oyunu Türkiye'de 20'den fazla kez sahnelediklerini ifade eden Şakrak, "Yeni bir oyun. Biz bu oyuna aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) İstanbul Tiyatro Festivali'nde, İKSV'nin desteğiyle başladık. 8 oyunu orada oynadık. Türkiye genelinde büyükşehirlerde de oynadık" dedi.

        Şakrak, oyunculuğun yorucu bir iş olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Alıştık artık, çalışıyoruz. Allah işsiz bırakmasın. Bundan sonra iş olduğu sürece çalışırız. En son TRT'de 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisindeydim. O bitti. Dolayısıyla ocak ayından beri dizi olmadığı için oyunla ilgili biraz daha rahatım. Avusturya'da ve birkaç yerde daha oynayacağız. Sezonu artık kapatıyoruz."

        "YURTTAŞLARIMIZA GİDİYOR OLMAMIZ BİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

        Sahnede seyirciyle bütünleşmesi konusuna değinen Şakrak, şunları söyledi:

        "Oyunu çıkarırken bence hiçbir zeka, bunu hayal edebilme yeteneğinde değil. Bu biraz zamanla oluyor ve oyun oturuyor. Seyircinin verdiği karşılık, karşılıklı atışmamız, onların çanak tutması, gözlerinin içini görmek, iletişimde olma hali... Çok fazla iletişimde olduğunuz için oyun süresince ne hissettiklerini hissedebilir bir halde oluyorsunuz. Çok fazla etken var. Ama uyuyan birini görsen karşında aynı şeyi hissetmezsin herhalde."

        Farklı ülkelerde Türk izleyicilerle buluşmasına ilişkin de Şakrak, "Buradaki herkes gibi bu bir kavuşma bizim açımızdan da. Sonuçta burası bizim ülkemizden kilometrelerce uzakta bir yer. Daha başka yerlere de gidiyoruz. Danimarka, ABD, birçok yere gidiyoruz. Orada da yurttaşlarımızla bir arada oluyoruz. Yurttaşlarımıza gidiyor olmamız bizi güvende hissettiriyor. Misafirperver olma halimizi zaten tartışmaya gerek yok. Çok iyi ağırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Profesyonel oyunuyla sona erecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ziraat Bank, Akbank ve Gallus Theater'ın desteklediği festival, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu'nun himayelerinde gerçekleşiyor.

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        #İstanbulun En Güzel Kızı
        #bülent şakrak
        #Frankfurt
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