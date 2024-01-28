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        Haberler Gündem İstanbul trafik yol durumu: 28 Ocak 2024 bugün canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası

        İstanbul trafik yoğunluk haritası ile 28 Ocak Pazar günü yol durum bilgisi

        İstanbul trafik yoğunluğu durumu araştırılıyor. Hafta sonunu gezerek değerlendirmek isteyenler İstanbul yol trafik durumunu merak ediyor. Megakent'te trafik yoğunluğu saat 17.10 itibarıyla yüzde 49'u buldu. İşte, 28 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:29
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          Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yakından takip ediliyor. Pazar gününü dışarıda geçirenler kentin yol durumunu merak ediyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.10 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü. İşte, 28 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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          İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

          İstanbul'da trafik yoğunluğu sakin seyrediyor. Anadolu Yakası'nda yüzde 53 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 47 olarak belirtildi.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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