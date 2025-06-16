İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk sürprizleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 20 Ekim - 22 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 29. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programından ilk sürprizler açıklandı.

Katedral, Arvo Pärt ile Bir Akşam

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Festival, açılışını 20-21 Ekim’de Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam ile yapacak. Avrupa’nın gözde koreografı Marcos Morau’nun Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral, Arvo Pärt ile Bir Akşam güçlü estetiği ve Arvo Pärt’in ruhani müzikleriyle izleyicilere seyir zevki yüksek bir gösteri vadediyor.

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Biz Kimiz?

22-23 Ekim’de ise Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’in dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları sahnede bir araya getiren Biz Kimiz? isimli gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak.

Scapino Ballet Rotterdam: Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam Avrupa’nın gözde koreografı, güncel dans sahnesinin en özgün üreticilerinden Marcos Morau, Katedral’de güçlü estetiği ve Arvo Pärt’in ruhani müzikleriyle sahnede bedenden bir katedral inşa ediyor. Sinema, fotoğraf sanatı, tiyatro ve modayı kullandığı göz alıcı koreografileriyle dansa yeni bir soluk getiren, kendine has tarzıyla büyük dans topluluklarına yeni bir ilham kaynağı olan Morau, İspanya’da Ulusal Dans Ödülü’nü alan en genç sanatçı unvanını taşıyor. REKLAM Hollanda’nın köklü dans topluluklarından, bu yıl 80. yaşını kutlayan Scapino Ballet Rotterdam’ın on iki dansçısı, Morau’nun evrenini sahnede ustalıkla inşa ediyor. Koreografın, kendi topluluğu dışında çalıştığı ilk topluluk olan Scapino Ballet, Türkiye’ye ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali için geliyor. Scapino Ballet ve Marcos Morau imzalı “hipnotik ritüel” Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam, 20-21 Ekim’de Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin desteği ve Hollanda Konsolosluğu’nun değerli işbirliğiyle izleyicilerle buluşacak.

Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel’den Biz Kimiz? “Kazanan biziz. Şimdi neyi değiştireceğiz?” Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel, bu sorunun peşine düşerek dansçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clown’ları sahnede, ekolojik bir seremonide bir araya getiriyor. 2024’te Avignon Festivali’ndeki dünya prömiyerinde büyük beğeni toplayan Biz Kimiz?’de uyum ve kaos, umut ve umutsuzluk, rüya ve gerçeklik arasında gidip gelen sahneler baş döndürücü bir hızla birbirini izliyor ancak izleyicinin dikkati bir saniye bile dağılmıyor. Gösteriyi sahneledikleri her mekâna yeni bir ev gibi yaklaşan topluluk, İstanbul Tiyatro Festivali izleyicisini büyük bir misafirperverlikle karşılamaya ve İstanbul’a özel sürprizlere hazırlanıyor. REKLAM Le Monde’un “umutsuzluk ve vazgeçiş karşısındaki direnişi sahneye taşıyor” sözleriyle tanımladığı gösteri, gruba ait olma, birey olma ve mekân üzerine sorular ortaya atacak bir üçlemenin ilk parçası. Biz Kimiz?, 22-23 Ekim’de, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin desteği ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Biletler 20 Haziran’da satışta Gösterilerin biletleri, avantajlı dönem fiyatlarıyla, 20 Haziran Cuma saat 10.30’dan itibaren; passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV Passo gişesinde (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa açılacak. Öğrenciler bu gösteriler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile biletlerini 30 TL’ye alabilecekler. İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışlar 18 Haziran’da İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen Lale Kart üyelik programı, bir araya getirdiği sanatseverlere, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, biletlerini indirimli fiyatlarla öncelikli olarak alabiliyor. Siyah Lale Kart üyeleri 18 Haziran Çarşamba 10.30; Beyaz Lale Kart üyeleri 18 Haziran Çarşamba 14.30; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise 19 Haziran Perşembe 10.30’dan itibaren biletlerini öncelikli olarak satın alabiliyor.