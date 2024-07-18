İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI