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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Silivri'de son dakika ormanlık alanda yangın | Son dakika haberleri

        İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yangın

        İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yangın çıktı, 50 ev boşaltıldı müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül, bir kişinin mangal yaptığı sırada yangının çalılık alandan ormana sıçradığını ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Söndürüyorsunuz, 100 metre sonra, yer altından devam ediyor. 100 metre ileride tekrar alev alıyor. Bu tehlikeli. Şimdi bizi korkutan tarafı da bu. İnşallah kontrol altına alacağız." açıklamasında bulundu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:40
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        Silivri'deki yangın büyüyor
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        Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım ve ormanlık alanlara yayıldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi.

        100 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesinden takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        İstanbul Valisi Davut Gül, alana gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. ( Mehmet Ali Derdiyok - Anadolu Ajansı )

        Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor.

        Silivri Çanta’da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul itfaiyesi bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

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        Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir’den toplam 31 araç ve 105 personel yangına müdahale ediyor.

        "KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Yangınla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Çanta mahallemizdeyiz. Silivri'nin Çanta Mahallesi, 'Eski çanta' dediğimiz bölge. Şu anda orman yangını büyüdü. Artık kontrol altına alamıyoruz. Yaklaşık şu anda 500 dönüme yakın bir alan. Büyük bir alan. Artık komşu ilçelerdeki ekiplerimizi çağırdık. Belediyemizin ekipleriyle birlikte yangının arka taraflara, yani yaşam alanının olduğu yerlere, yerleşim alanının olduğu yerlere geçmemesi adına şu anda ekiplerimizle birlikte kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fakat araçlar da yetmiyor. Helikopter desteği istedik. Şu anda valiliğimizle görüştük. Helikopter desteği geliyor. Uçak desteği geliyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alacağız. Ağırlıklı çam ağaçları var. Kozalaklar da patlıyor.

        "SÖNDÜRÜYORSUNUZ YER ALTINDAN DEVAM EDİYOR"

        Çamda da şöyle bir tehlike vardır. Söndürüyorsunuz, 100 metre sonra, yer altından devam ediyor. 100 metre ileride tekrar alev alıyor. Bu tehlikeli. Şimdi bizi korkutan tarafı da bu. İnşallah kontrol altına alacağız. Üzülüyorum.

        Allah'ın bu güzel yurdumuza bahşettiği bu güzel ormanları kim yakıyorsa cezalandırılmalı? En ivedi bir şekilde, en ağır şekilde ceza almaları lazım. Yazık yani, ciğerlerimiz yanıyor gerçekten. Türkiye'nin her yerinde görüyorsunuz" dedi.

        *Haberin görselleri DHA, İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Silivri
        #yangın
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