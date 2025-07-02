İstanbul Modern’de Yaz Sanat Okulu başlıyor

Yaz Sanat Okulu eğitim programı atölyeleri; sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanarak, çocuklara genç yaşta müze eğitmenleri eşliğinde sanatı yorumladıkları ve kendi sanat çalışmalarını ürettiklere atölyelere katılma olanağını tanıyor.

Her bir atölye, müzenin koleksiyon sergisinde bulunan çeşitli yapıtları incelemeyle başlıyor. Sonrasında, çocuklar sanat tarihinden ilham verici örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

İstanbul Modern’in Yaz Sanat Okulu’nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı 10 farklı atölye yer alıyor.

Atölyeler yaz boyunca pazartesi günleri dışında hafta içi her gün gerçekleşiyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine arzu ettikleri tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyorlar. Sekiz atölyenin en az dördüne katılan katılımcılara, İstanbul Modern tarafından Yaz Sanat Okulu katılım belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, sabah ve öğle olarak iki oturuma ayrılıyor. Sabah atölyeleri 10.30-12.30, öğle atölyeleri ise 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Program, yazı ile resim arasındaki ilişkiye ve resimde hareket kavramına odaklanıyor. Çocuklar, yazıyı sanatında kullanan sanatçılarla ilgili kısa bir sunum izleyerek programa başlıyor. “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” adlı sergideki seçili sanat çalışmalarının yorumlanmasının ardından çocuklar, kendi isimlerinden yola çıkarak tasarladıkları desenleri soyut resme dönüştürerek programı tamamlıyor.

Program, çocukların yüz ifadelerini taklit ettikleri ve duygularını canlandırdıkları kısa bir oyunla başlıyor. Resim, heykel, yerleştirme, video sanatı gibi sanatın farklı uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların otoportrelerini içeren sunumun ardından çocuklar, müze koleksiyon sergisindeki bazı çalışmaları yorumluyor. Program, çocukların tasarladıkları imgelerle otoportreler oluşturmasıyla tamamlanıyor .

Program, sanatçıların uyguladıkları farklı baskı tekniklerine odaklanıyor. Çocuklar, programa baskı resmin tarihi ve üretim türlerine dair kısa bir sunum izleyerek başlıyor. “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” adlı sergideki seçili sanat çalışmalarını yorumlayan çocuklar, farklı baskı örneklerini deniyor ve tasarladıkları hayvan figürlerini eva malzemeyle kalıplara dönüştürerek programı tamamlıyor.

Program, çocukları renk ve ışık arasındaki ilişkileri keşfetmeye çağırıyor. Müzenin süreli sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesinin ardından çocuklar, atölyede renkler üretiyor. Ürettikleri renkleri bir araya getirerek derinlik algısı oluşturan kompozisyonlarla soyut resimler hazırlıyor.

ÖĞLE ATÖLYELERİ

Soyut Heykeller

8, 22 ve 29 Temmuz 2025 | 5, 12, 19 ve 26 Ağustos 2025 | Salı günleri, 13.30-15.30

Program, çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanıyor. Çocuklar, heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair kısa bir sunumun ardından “Ömer Uluç “Ufuk Çizgisinden Öteye” adlı sergisindeki seçili heykelleri inceleyerek desen çalışmaları yapıyor. Atölyede ise çocuklar, bükülebilir ruloları boyayıp şekil veriyor, küçük heykeller yaparak programı tamamlıyor.

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Lirik mi Geometrik mi

9, 16, 23 ve 30 Temmuz 2025 | 6, 13, 20 ve 27 Ağustos 2025 | Çarşamba günleri, 13.30-15.30

Program, sanatçıların tanıdık nesne ya da figürlere benzetme kaygısı taşımadan, duygu ve düşüncelerini renkler ve şekiller aracılığıyla ifade ettikleri soyut resimlere odaklanıyor. Çocuklar, soyut resmin tarihine dair kısa bir sunum izledikten sonra, “Yüzen Adalar” sergisinde yer alan soyut yapıtları karşılaştırarak yorumluyor. Atölye çalışmasında ise farklı üretim teknikleriyle lirik ve geometrik soyut resimler oluşturuyor ve programı bu çalışmalarla tamamlıyor.

Benim Manzaram

10, 17, 24 ve 31 Temmuz 2025 | 7, 14, 21 ve 28 Ağustos 2025 | Perşembe günleri, 13.30–15.30

Program, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat çalışmaları aracılığıyla keşfetmeye odaklanıyor. Çocuklar, programa manzara konulu resim örnekleri içeren kısa bir sunumu izleyerek başlıyor. Ardından, “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisindeki doğa ve manzara çalışmalarını yorumluyor. Atölyede çocuklar, doğayı çağrıştıran renklerle soyut manzara resimleri yaparak programı tamamlıyor.