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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de 'Kentte Yürümek' söyleşisi

        İstanbul Modern'de 'Kentte Yürümek' söyleşisi

        İstanbul Modern'in "Sizin Perşembeniz" Sanatçı Buluşmaları'nda 17 Temmuz'da Serkan Taycan 'Katılımcı ve Dönüştürücü Bir Eylem Olarak Kentte Yürümek' başlıklı söyleşisiyle sanatseverlerle birlikte olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:01
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        İstanbul Modern'de 'Kentte Yürümek' söyleşisi
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        Sanatçı ve akademisyen Serkan Taycan, katılımcı ve yaratıcı bir eylem olarak kentte yürümeyi ve yürüyüş rotalarını ele aldığı söyleşisini 17 Temmuz Perşembe günü İstanbul Modern’de gerçekleştiriyor. Yürüyüş pratiklerinin sunduğu kentle yüzleşme imkânlarına ve bunların dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, post-kapitalist kent tecrübesini İstanbul örneği üzerinden irdeliyor.

        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “

        Tarih: 17 Temmuz 2025, Perşembe

        Saat: 13.00–14.30

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Serkan Taycan
        #Paribu
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