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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern'de Ekolojik Baskı Atölyesi

        İstanbul Modern'de Ekolojik Baskı Atölyesi

        İstanbul Modern'in Eco Art Lab eğitim programı kapsamında 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek "Özlem Gök ile Ekolojik Baskı Atölyesi", 12 yaş ve üzeri gençler ile yetişkinlere ücretsiz olarak sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:21
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        İstanbul Modern'de Ekolojik Baskı Atölyesi
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan Eco Art Lab, katılımcılarını İstanbul Modern’de düzenlenen etkinliklerle bir araya getiriyor.

        22 Haziran'da düzenlenecek “Özlem Gök ile Ekolojik Baskı Atölyesi,” kent yaşamında genellikle göz ardı edilen kuş ölümlerine etik ve estetik bir perspektifle yaklaşmayı hedefliyor. Işık, ses ve hava kirliliğinin yanı sıra yoğun kentleşme gibi insan merkezli müdahaleler, şehirlerdeki kuş türlerinin giderek yok olmasına yol açarken, geride çoğu zaman fark edilmeyen bir sessizlik bırakıyor. Bilim insanı Rachel Carson’ın “Sessiz Bahar” (1962) adlı kitabından ilham alan katılımcılar, monobaskı tekniğiyle kuş formları üreterek, yitirilen faunayla ilişkilerini yeniden düşünme fırsatı bulacak.

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        #İstanbul Modern
        #Özlem Gök
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