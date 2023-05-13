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İstanbul Milletvekili Adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP 1. 2. Ve 3. Bölge İstanbul Milletvekili Adayları Kim?

Partilerin İstanbul milletvekili adayları kimler?

İstanbul milletvekili adayları tam listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3 bölgeye ayrılan İstanbul’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti 2. Bölge ilk sıradan aday gösterilirken Namık Tan ise CHP 2. Bölge ilk sıradan aday oldu. İstanbul’da toplamda 30 bin 802 sandık alanında 11 milyon 350 bin 971 vatandaş oy kullanacak. İşte 14 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri partilerin 1. 2. ve 3. Bölge İstanbul milletvekili adayları tam listesi…

Giriş: 13.05.2023 - 01:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul milletvekili adayları listesi araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İstanbul üç bölgeye ayrıldı. İstanbul 1. Bölge Anadolu yakasını kapsarken 2. ve 3. Bölge ise Avrupa yakasında yer alan ilçeleri kapsıyor. Partilerin belirlediği kesim milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından onaylandı. AK Parti ikinci bölge milletvekili aday listesinde ilk sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer alırken CHP listelerinde 2. Bölge 1. Sırada ise Namık Tan yer aldı. MHP 2. Bölge ilk sırada Celal Adan, İYİ Parti ikinci bölge 1. Sırada ise Mehmet Satuk Buğra Kavuncu aday gösterildi. İşte 2023 genel seçimleri partilerin İstanbul milletvekili adayları tam listesi…

    14 Mayıs 2023 İstanbul Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023

    İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 İstanbul Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk İstanbul Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    İSTANBUL'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İstanbul Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    İstanbul Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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