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        Haberler Gündem İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Esenler’de uygulamaya katıldı

        İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Esenler’de uygulamaya katıldı

        İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de yapılan uygulamaları yerinde kontrol etti. Bazı vatandaşlarla sohbet eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yapılan uygulamaları anlatan Yıldız, "İstanbul'da son yıllarda yeni nesil suç örgütü olan motosikletli suç çetelerine karşı da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:12
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        İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, uygulamaya katıldı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Denetimler sırasında bir otomobil sigortasız şekilde trafikte olduğundan dolayı çekici ile götürüldü. Görevli polis memurlarından bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti.

        "MOTOSİKLETLİ SUÇ ÇETELERİNE KARŞI DA MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTE"

        Uygulama noktasında basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur’ şiarıyla bugün de Esenler ilçemizde 215 ekibimiz, 450 personelimizle 21 ayrı noktada sahadayız. Daha önce Esenyurt, Beyoğlu, Sultangazi, Bağcılar ilçemizden sonra son olarak Esenler ilçemizde uygulamadayız. İstanbul’da son yıllarda yeni nesil suç örgütü olan motosikletli suç çetelerine karşı da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte. Son bir hafta içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’müz bu sokak çetelerine yönelik operasyonlarında 47 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 40’ı tutuklandı. 17 adet ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. İstanbul sokaklarında huzuru tesis edebilmek amacıyla 7/24 bütün vatandaşlarımızın da desteğiyle Emniyet Teşkilatı’mız sahada. Esenler ilçemizde de uygulamalarımıza devam edeceğizö dedi.

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