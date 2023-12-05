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        Haberler Gündem İSTANBUL DEPREM HARİTASI | Naci Görür uyardı: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli! İstanbul deprem haritası ile en riskli ilçeler neresi?

        Naci Görür uyardı: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli! İşte İstanbul deprem haritası ile en riskli ilçeler...

        Türkiye MTA Diri Fay Hattı İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler araştırmaları hız kazanıdı. 4 Aralık Pazartesi günü Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Son dakika depremin ardından gözler İstanbul deprem risk haritasına çevrildi. İşte İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahallelere ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 07:27 Güncelleme: 05.12.2023 - 07:27
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        • 1

          MTA deprem haritası ile İstanbul'da deprem riski bulunan ilçeler, Bursa'da meydana gelen depremin ardından sorgulanmaya başlandı. 4 Aralık'ta Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. Son dakika Bursa depreminin ardından açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeleri açıkladı. İşte 2023 MTA Diri Fay Hattı İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler...

        • 2

          BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

          İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" paylaşımında bulundu.

        • 3

          NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

          Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te meydana gelen ve Marmara'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

        • 4

          "ZEYTİNBAĞI FAYI'NIN GEMLİK KÖRFEZİ KISMINDA"

          Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamada bulundu:

          "Arkadaşlar Bursa, Mudanya Kumyaka'nın biraz açıklarında 5.1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

        • 5

          "BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİLKELİDİR"

          Bu fay, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.

          Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."

        • 6

          İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLÇELER AÇIKLANDI!

          AFAD, İstanbul'da beklenen olası depremde en yüksek risk taşıyan 15 ilçeyi belirledi.

          AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer aldı.

        • 7

          İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

          İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

          Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        • 8

          AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

          Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

          Cevizli

          Bağlarbaşı

          Fındıklı

          Girne

          Esenkent

          Gülsuyu

          Aydınevler

          Altayçeşme

          Gülensu

          Yalı

          Zümrütevler

          Çınar

          Altıntepe

          Feyzullah

          İdealtepe

          PENDİK

          Kavakpınar

          Velibaba

          Kaynarca

          Ahmet Yesevi

          SULTANBEYLİ

          Hamidiye

          Turgut Reis

          Akşemseddin

          Mimar Sinan

          Mecidiye

          Ahmet Yesevi

          Abdurrahmangazi

          Orhangazi

          Yavuz Selim

          Hasanpaşa

          Adil

          Mehmet Akif

        • 9

          TUZLA

          Postane

          Aydınlı

          Şifa

          Mimar Sinan

          Yayla

          İstasyon

          Aydıntepe

          ATAŞEHİR

          İçerenköy

          KARTAL

          Hürriyet

          Karlıktepe

          Orhantepe

          Atalar

          Esentepe Petrol İş

          Cevizli

        • 10

          AVCILAR

          Deniz Köşkler

          Cihangir

          Ambarlı

          Merkez

          Gümüşpala

          Üniversite

          Firüzköy

          M. Kemal Paşa

          Yeşilkent

          BAĞCILAR

          Yıldıztepe

          Evren

          Kirazlı

          Demirkapı

          Hürriyet

          Merkez

          Fevzi Çakmak

          Yenigün

          Kemalpaşa

          Kazım Karabekir

          Çınar

          Yenimahalle

          Bağlar

          İnönü

          Yavuz Selim

          Mahmutbey

          Fatih

          Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli)

          Paşa

          Merkez

          ZEYTİNBURNU

          Maltepe

          Seyitnizam

          Beştelsiz

          Sümer

          Veliefendi

          Çırpıcı

          Telsiz

          Nuripaşa

          Kazlıçeşme

          Yeşiltepe

          Merkez Efendi

          Gökalp

          Barbaros

          Göztepe

          Sancaktepe

        • 11

          BAHÇELİEVLER

          Şirinevler

          Zafer

          Kocasinan

          Soğanlı

          Hürriyet

          Yenibosna

          Çobançeşme

          Cumhuriyet

          Fevzi Çakmak

          BAKIRKÖY

          Osmaniye

          Kartaltepe

          Yeşilköy

          Zeytinlik

          Şenlikköy

          Ataköy 2-5-6

          Ataköy 3-4-11

          Ataköy 7-8-9

          Cevizlik

          Yenimahalle

          BAŞAKŞEHİR

          Ziya Gökalp

          Şahintepe

          Güvercintepe

          BAYRAMPAŞA

          Altıntepsi

          Muratpaşa

          Yenidoğan

          İsmetpaşa

          Terazidere

          Ortamahalle

          Yıldırım

          Kartaltepe

        • 12

          BEYLİKDÜZÜ

          Barış

          Yakuplu

          Kavaklı

          Marmara

          Adnan Kahveci

          Dereağzı

          Cumhuriyet

          Gürpınar

          Büyükşehir

          Sahil

          BEYOĞLU

          Piyalepaşa

          Piri Paşa

          Kaptanpaşa

          Fetih Tepe

          Keçeci Piri

          Hacıahmet

          BÜYÜKÇEKMECE

          Batıköy

          Fatih

          Pınartepe

          Güzelce

          Atatürk

          Hürriyet

          ESENLER

          Fatih

          Nine Hatun

          Menderes

          Kazım Karabekir

          Tuna

          Fevzi Çakmak

          Oruç Reis

          Çifte Havuzlar

        • 13

          ESENYURT

          Atatürk

          Örnek

          Saadet dere

          İnönü

          Namık Kemal

          Yenikent

          Fatih

          İncirtepe

          Ardıçlı

          Güzelyurt

          Mehter Çeşme

          Pınar

          Talatpaşa

          Merkez

          EYÜPSULTAN

          Nişanca

          Topcular

          Düğmeciler

          Defterdar

          İslambey

          Karadolap

          Güzeltepe

        • 14

          GAZİOSMANPAŞA

          Merkez

          Sarıgöl

          Yıldız Tabya

          GÜNGÖREN

          Merkez

          Güneştepe

          Mareşal Çakmak

          A.Nafiz Gürman

          Haznedar

          Genç Osman

          Akıncılar

          Sanayi

          Mehmet Nesih İzmen

          Güven

          Tozkoparan

          KAĞITHANE

          Talatpaşa

          Merkez

          Gürsel

        • 15

          KÜÇÜKÇEKMECE

          Kanarya

          Cumhuriyet

          Cennet

          İnönü

          Yeliova

          Gültepe

          Fevzi çakmak

          Halkalı

          İstasyon

          Yenimahalle

          Söğütlüçeşme

          Kartaltepe

          Sultan Murat

          Fatih

          Kemalpaşa

          Atakent

        • 16

          FATİH

          Mevlanakapı

          Şehremini

          Akşemseddin

          Seyyid Ömer

          Ayvansaray

          Kocamustafapaşa

          Derviş Ali

          Yavuz Sultan Selim

          Yedikule

          Hırkai Şerif

          Balat

          İskenderpaşa

          Topkapı

          Silivri Kapı

          Atıkalı

          Molla Gürani

          Sümbül Efebdi

          Ali Kuşcu

          Haseki Sultan

          Zeyrek

          Karagümrük

          Cerrahpaşa

          Aksaray

          Cibali

          Emin Sinan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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