İstanbul'daki orman yangını kontrol altında

Tüm dünyayla birlikte sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Pendik Aydos Ormanları'nda meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.