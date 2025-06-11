İstanbul'da yıllar sonra 'Çilek Dolunayı' görüldü
Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu
Giriş: 11.06.2025 - 06:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 06:22
Baharın bitişini, yaz mevsiminin ise gelişini simgeleyen ve haziran ayının ortalarında oluşan 'Çilek Dolunayı' 18 yıl sonra yeniden İstanbul semalarında görüldü.
DHA'nın haberine göre; saat 04.30 sıralarında görülmeye başlanan ve 04.55'te tamamen batan Çilek Dolunayı, Beşiktaş Ortaköy sahilinde eşsiz görüntüler oluşturdu.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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