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        Haberler Gündem Eğitim İstanbul'da yarın yapılacak LGS için hazırlıklar tamamlandı

        İstanbul'da yarın yapılacak LGS için hazırlıklar tamamlandı

        Türkiye genelinde yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için İstanbul'daki hazırlıklar tamamlandı. 188 bin 129 öğrencinin katılacağı sınav için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:40
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        İstanbul'da LGS hazırlıkları tamamlandı
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        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yarın kentte 188 bin 129 öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

        Yentür, yazılı açıklamasında, sınava fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılacağını belirtti.

        Bu sınavın öğrencilerin akademik birikimlerini ve öğrenme yolculuklarını taçlandıracak önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Yentür, şöyle devam etti:

        "Bu yıl İstanbul’da 39 ilçemizde, 581 okulumuzda, 12 bin 537 salonda, 188 bin 129 öğrencimiz sınava katılacaktır. Özel durumu bulunan 3 bin 275 öğrencimiz tek kişilik salonlarda, 25 öğrencimiz ise evde veya hastanede sınava girecektir. Sınav günü ilimizde görev alacak yönetici, öğretmen ve destek personeliyle birlikte tam bir koordinasyon içinde çalışılacaktır. 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecektir. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve bilimsel düşünme gibi bilişsel becerileri ölçülecektir."

        Yentür, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için tüm bireysel ihtiyaçlar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alındığını, sınav uygulamalarının bu doğrultuda hassasiyetle planlandığını vurguladı.

        "BU SINAV, SİZİN DEĞERİNİZİ ÖLÇEN BİR KISTAS DEĞİL"

        Öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için gösterdiğiniz emeğin, sabrın ve gayretin farkında olduklarını aktaran Yentür, "Hepinizin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyor, her birinize güveniyoruz. Bu sınav, sizin değerinizi ölçen bir kıstas değil, bilgi ve becerilerinizi yansıtan bir basamaktır. Gerçek başarınız azminiz, iradeniz ve erdemli duruşunuzda saklıdır. Unutmayın ki sınav bir yolculuğun başlangıcıdır. Hangi sonuçla karşılaşırsanız karşılaşın, bu ülkenin yarınlarına yön verecek potansiyel sizlerin içinde saklıdır. Karakteriniz, gayretiniz ve inancınızla bu ülkeye daima değer katacağınıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sürecinde görev alacak yönetici, öğretmen ve çalışanlarımıza kolaylıklar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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