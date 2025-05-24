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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yarın bazı yollar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yarın bazı yollar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak

        İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:43
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        İstanbul'da bu yollar yarın kapalı
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        Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

        ''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."

        Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.

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        #istanbul trafik
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