İstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası
İstanbul Fatih'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Fatih Laleli'de iddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma, tarafların arkadaşlarının dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tekmeli tokatlı kavgada motosiklet kaskı da kullanıldı. Kavga, gece bekçilerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçarken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.