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        Haberler Gündem İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerik üreten çift tutuklandı

        İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerik üreten çift tutuklandı

        Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:50
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        Müstehcen içerik üreten çift tutuklandı
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        AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheliler Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan'ın, sosyal medya hesapları ile pornografik içerikler paylaşılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

        Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Ataşehir'deki bir hastanede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

        Öte yandan, sosyal medyada müstehcenlik faaliyetinin yaygınlaştığının tespit edildiği ve bu faaliyeti gerçekleştiren kişiler hakkında emniyet ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

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