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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

        İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti. Sahte alkolle bağlantısı olan 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:40
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        İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
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        İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

        Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

        Gün içinde tedavi altına alındığı belirlenen Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva, Erdinç Öksüzce'nin de öldüğü tespit edildi. İstanbul'da bugün sahte içkiden 11 kişi hayatını kaybetti.

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        Sahte içki nedeniyle Murat P, Murat J, Allayar A, Golibjon R, Bakhtyor B, Yulmurod A. ve Izzat R'nin de hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

        SAHTE İÇKİ ÜRETEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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