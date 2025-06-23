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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sahte içki operasyonunda 9 kişiye gözaltı

        İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:23
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        İstanbul'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir'de belirlenen ikametlere yönelik 4 ayrı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, içki üretiminde kullanılan 50 bin şişe ham madde, 18 ton 936 litre alkollü sıvı, 1250 içki şişesi, 920 boş şişe, 6 bin 800 etiket ve 3 bin kapüşon ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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        #istanbul haberleri
        #sahte içki
        #Son dakika haberler
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