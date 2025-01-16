Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da operasyon: Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

        İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

        İstanbul'da sahte alkol ölümlerinin artış göstermesi ile birlikte 8 ayrı ilçede düzenlenen son operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:24 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da operasyon: Litrelerce kaçak alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte üretilen alkollü içki imalathanelerine ve içki kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

        Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, etil ve metil alkollerden kaçak içki imal eden şüphelilerin kimlik ve adresleri tek tek tespit edildi. Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi.

        Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkollü sıvı, 227 şişe sahte içki ve damıtma makinesi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6 zanlının ise polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa