İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
Kurak bir dönemden geçen İstanbul'da barajların doluluk oranı sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde El Nino ve Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgalarıyla birlikte şehirde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi. Rekor sıcaklık şehirde rekor su kullanımını da beraberinde getirdi. Şüphesiz artan su ihtiyacında İstanbul'un nüfusu da etkili. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'a geçen sene 16 milyon 18 bin 726 turist geldi. 2023'ün ilk 6 ayında da 7 milyon 903 bin 538 turist şehre geldi.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 21.08.2023 - 14:08