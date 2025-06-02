İstanbul'da kritik görüşme: Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya geldi

3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar, bugün bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda masaya oturdu.

Rusya-Ukrayna görüşmelerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti, MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmelere katıldı.

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Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürerken, 16.00'da sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak, Türkiye'nin ev Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler için "Olumsuz sonuçlanmadı" dedi.

"İKİ TARAF DA İLK TOPLANTI KARARLARINI UYGULADI"

Görüşmenin başlangıcından önce Bakan Fidan açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2 hafta sonra 2. tur temaslarını gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Putin ve sayın Zelenskiy'le temas halinde süreci takip etmektedir.

Nitekim bu temaslar doğrultusunda geçtiğimiz hafta toplantının hazırlıklarını gerçekleştirdik. Her iki tarafla da geniş boyutla konuyu ele aldık.

İlk toplantıda alınan kararların hayata gerçekleştirilmesi için iki taraf da adımlarını attı. Liderler zirvesi için de gerekli görüşmeler bugün ele alınacak. Görüşmelerin verimli geçmesi ve arzu edilen sonuçların alınması temel beklentimizdir. Sayın Trump'ın bu görüşmelere yönelik inancı ve kararlılığı, yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barış anlaşmasına ulaşmaktır. Bu yolla küresel sorunlara çözüm bulunacaktır. Türkiye olarak bu konuda her türlü adımı atmaya hazırız." UKRAYNA HEYETİNDEN RUSYA'YA LİSTE Ukrayna Devlet Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, barış görüşmelerinde Ukraynalı delegelerin Rus müzakerecilere Kiev'in Moskova'dan Ukrayna'ya iade etmesini istediği çocukların bir listesini teslim ettiğini söyledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçler tarafından Ukrayna topraklarından zorla çıkarılan yüzlerce çocuk olduğunu ve barış anlaşmasının bir parçası olarak bunların iade edilmesini istediklerini söylüyor. Moskova ise, çocukların çatışmalardan korunmak için götürüldüğünü söylüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetler arasında yapılan barış görüşmelerinin ardından, Ukrayna ve Rusya'nın yeni bir savaş esirleri takası üzerinde çalıştığını söyledi. GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILIYOR? Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov yer aldı. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulundu. MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA NELER YAŞANDI? 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı. REKLAM TÜRKİYE'NİN ARABULUCUK ÇALIŞMALARI Türkiye, tarafların barışa ulaşması için diplomatik temaslarını hız kesmeden sürdürürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta hem Moskova hem de Kiev'i ziyaret etti. Rusya'nın başkenti Moskova'yı 26-27 Mayıs'ta ziyaret eden Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve üst düzey Rus yetkililer ile görüşmeler yaptı.

Fidan, Lavrov ile görüşmesinde, "Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür." ifadesini kullanırken, Lavrov da "Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz." dedi. Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısına müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebi Putin'e ilettikleri belirtmişti. TRUMP'TAN PUTİN'E "BİZİ OYALAMA" MESAJI Seçim yarışı sürecinde savaşı bir günde bitirebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın da müzakere çalışmaları sürüyor. Müzakere sürecine destek veren ABD'li yetkililer, ilk tur görüşmelerin ardından Ruslar ile üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump ile Putin de 19 Mayıs'ta telefonda görüşürken, Trump, bunun çok iyi geçtiğini aktararak, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu. Trump, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtti.

ABD lideri, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarının ardından, 26 Mayıs'taki açıklamasında Putin'in "tamamen çıldırdığını" söyledi. Trump, başka bir açıklamasında ise Putin’in “ateşle oynadığını” ve kendisi olmasa Rusya’nın başına “çoktan çok kötü” şeylerin gelmiş olacağını aktardı. Putin'e "bizi oyalama" uyarısı da yapan Trump, oyalandıkları halde farklı şekilde karşılık vereceklerini, birkaç hafta içinde oyalanıp oyalanmadıklarını söyleyeceğini açıkladı. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasının umulduğu ve toplantının gerçekleşeceğine inanıldığı bildirildi. ABD'nin bu görüşmelere bir temsilci gönderip göndermeyeceği ise henüz belli değil.