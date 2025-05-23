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        Haberler Dünya İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor | Dış Haberler

        İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor

        Rusya-Ukrayna hattında geçen hafta İstanbul'da gerçekleşen müzakere görüşmelerinin ardından uzlaşıya varılan esir takası süreci için çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:54
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        Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor
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        İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.

        İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.

        Ukrayna yönetiminin, Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

        Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek 1000 kişinin ismini bekliyor.

        İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

        Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

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