İstanbul'da kamyonetten atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otoyolda seyir halindeki kamyonetten atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı
Şile Otoyolu Ümraniye Çekmeköy istikametinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak yola atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu daralttı.
AA'nın haberine göre; ayağı kırılan dana, sahipleri tarafından başka bir kapalı kasa kamyonete yüklenerek kaldırıldı. Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.