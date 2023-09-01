Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.