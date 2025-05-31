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        Haberler Gündem İstanbul'da 'Gezi' yürüyüşüne izin çıkmadı

        İstanbul'da 'Gezi' yürüyüşüne izin çıkmadı

        Gezi Parkı olaylarının 12. yıldönümünü anmak üzere yapılan gösteri çağrısının ardından Taksim Meydanı ve metro istasyonları kapatıldı. Mis Sokak'ta toplanan ve açıklamalarının ardından İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bazı göstericiler gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:08
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        'Gezi' yürüyüşüne izin verilmedi
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        Gezi Parkı olaylarının 12. yıldönümünü anmak ve basın açıklaması yapmak üzere Taksim Dayanışması TMMOB binası önünde toplanma çağrısı yaptı.

        Gösteri çağrısının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile açıklamanın yapılacağı TMMOB binasının bulunduğu sokak kapatıldı.

        BAZI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

        Bu nedenle saat 19.00'da Mis Sokak'ta toplanan kalabalık, sloganlar atarak getirdikleri pankartları açtı.

        Buradaki kalabalık, açıklamalarının ardından İstiklal Caddesi’ne yürüyüşe geçmek isteyince polis izin vermedi. Bu sırada bazı göstericiler gözaltına alındı.

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        #istanbul
        #Gezi yürüyüşü
        #haberler
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