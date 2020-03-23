Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'da eczacılar da ücretsiz ulaşım imkanlarından faydalanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağı sağlayan ilk kamu kurumu olduk. Şimdi sıra eczacılar ve eczane çalışanlarında. Çarşamba gününden itibaren Eczacılar Odası’ndan sağlayacakları kimlikle bu imkandan yararlanabilecekler.

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