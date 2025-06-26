İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 275'e varan zam yapıldı! 2025 İstanbul zamlı deniz taksi ücretleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine zam yapılma kararı alındı. İBB'nin teklifiyle deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam geldi. Peki, zamlı deniz taksit ücretleri kaç TL'ye yükseldi? İşte, 2025 İBB zamlı deniz taksi ücretleri...
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UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda deniz taksi fiyatlarına yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı. İşte, zamlı deniz taksi fiyatları...
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2025 ZAMLI İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 9,04 ila yüzde 275 zam arasında zam yapıldı. Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.
Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.
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8-16 MİL ARASI TAŞIMA ÜCRETİNE YÜZDE 275 ZAM GELDİ
Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.
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