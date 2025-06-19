İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!

İstanbul Bağcılar'daki Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Adnan D.'ye (60) silahla ateş etti.

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POLİSİ ARADI: BABAMI ÖLDÜRDÜM Oğlu tarafından öldürülen Adnan D., 60 yaşındaydı. AA ve DHA'daki habere göre O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi. Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

"6-7 EL SİLAH SESİ DUYDUK" Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş" diye konuştu.

"GENÇ MADDE BAĞIMLISIYDI" Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı. Öldürülen baba Adnan D.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.