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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!

        İstanbul'da, 21 yaşındaki O.D., tartıştığı babası 60 yaşındaki Adnan D.'yi, 5 el ateş edip silahla öldürdü. Olayın ardından polisi arayan katil evlat, "Babamı öldürdüm" dedi. Apartman sakinleri gencin madde bağımlısı olduğunu anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:55
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        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
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        İstanbul Bağcılar'daki Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Adnan D.'ye (60) silahla ateş etti.

        POLİSİ ARADI: BABAMI ÖLDÜRDÜM

        Oğlu tarafından öldürülen Adnan D., 60 yaşındaydı.
        Oğlu tarafından öldürülen Adnan D., 60 yaşındaydı.

        AA ve DHA'daki habere göre O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi. Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

        "6-7 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

        Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş" diye konuştu.

        "GENÇ MADDE BAĞIMLISIYDI"

        Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

        Öldürülen baba Adnan D.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #istanbul
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