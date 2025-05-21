Bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul'da hangi otobüs seferleri iptal olacak?
Özel Halk Otobüsleri, 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları nedeniyle kontak kapatıyor. Bu kapsamda hangi otobüs seferlerinin iptal olacağı, özel halk otobüsü kullanan kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs İstanbul'da hangi otobüs seferleri iptal olacak?" İşte detaylar...
- 1
İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği açıkladı. İşletmeciler belediyeden hak edişlerini alamadığı gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağını açıkladı. Peki, "İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs Perşembe İstanbul'da hangi otobüs seferleri iptal olacak?" İşte detaylar...
- 2
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ NE ZAMAN KONTAK KAPATACAK?
Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacak
- 3
İSTANBUL'DA BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT ile taşıma sözleşmesi yapan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Öz Ulaş Toplu Taşıma AŞ, İstanbul Halk Ulaşım AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ, Mavi Marmara Ulaşım AŞ, İSTAŞ AŞ, Öztaş Ulaşım AŞ, Elit Ulaşım AŞ, Şile İstanbul ÖHO Karayolları Kooperatifi ile İstanbul Özel Taşımacılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu belirtti.
-
- 4
4 AYLIK HAK EDİŞLERİ ÖDENMİYOR
İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."
Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.