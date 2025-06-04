İstanbul'da balçık yuttu! 19 yaşında veda!

İstanbul'da yürek yakan olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Baran Gölü'nde meydana geldi.

YÜZME BİLMİYORDU BALÇIĞA SAPLANDI

İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, 2'si kız 5 arkadaş vakit geçirmek için göl kenarına geldi. Bir süre sonra yüzme bilmemesine rağmen serinlemek amacıyla arkadaşları ile birlikte suya giren Yavuz İlbey (19), balçığa saplandı.

BİR ANDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Yardım isteyerek çırpınmaya başlayan İlbey, suyun içinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gölde yapılan arama çalışmalarında İlbey’in cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz İlbey’in cenazesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlbey'in bugün kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.