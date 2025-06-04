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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da balçık yuttu! 19 yaşında veda | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da balçık yuttu! 19 yaşında veda!

        İstanbul Eyüpsultan' arkadaşlarıyla birlikte gölete giren 19 yaşındaki Yavuz İlbey, balçığa saplandı. Gözden kaybolan genç boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 04.06.2025 - 08:48
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        İstanbul'da balçık yuttu! 19 yaşında veda!
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        İstanbul'da yürek yakan olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan Baran Gölü'nde meydana geldi.

        YÜZME BİLMİYORDU BALÇIĞA SAPLANDI

        İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, 2'si kız 5 arkadaş vakit geçirmek için göl kenarına geldi. Bir süre sonra yüzme bilmemesine rağmen serinlemek amacıyla arkadaşları ile birlikte suya giren Yavuz İlbey (19), balçığa saplandı.

        BİR ANDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

        Yardım isteyerek çırpınmaya başlayan İlbey, suyun içinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Gölde yapılan arama çalışmalarında İlbey’in cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz İlbey’in cenazesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlbey'in bugün kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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