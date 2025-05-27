İSKİ duyurdu! İstanbul'da 7 saat su kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu'nda yapılacak vana yenileme çalışması nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemeyecek. Çalışma kapsamında 27 Mayıs Salı günü saat 23.00'ten itibaren başlayan kesinti, 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek. Toplam 7 saatlik planlı su kesintisi vatandaşları etkileyecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...
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İSKİ’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bazı bölgelerde 7 saatlik su kesintisi uygulanacak. Büyükçekmece yönünde gerçekleştirilecek vana yenileme çalışması nedeniyle 3 ilçe kesintiden etkilenecek. İşte 28 Mayıs 2025 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak semt ile mahalleler...
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İSKİ DUYURDU!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.
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HANGİ İLÇELER VE MAHALLELER ETKİNELECEK?
Duyuru kapsamında, mahalleler şu şekilde:
"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."
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İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Duyuru kapsamında, çalışma nedeniyle 27 Mayıs saat 23.00'te başlayacak kesintinin 27 Mayıs 06.00'da sona ermesi bekleniyor.
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İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.