İstanbul'da 51 bin 569 TL drift cezası

İstanbul'da drift yapan sürücüye 51 bin 569 lira ceza
İstanbul'un Pendik ilçesinde yolda drift atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 51 bin 569 lira ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce bir caddede drift atan sürücünün görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayımlanmasının ardından inceleme başlatıldı..png
Çalışmalarda, Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 21 Temmuz'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü A.Ç. yakalandı.
Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasını farklı yere takmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "drift atmak" maddelerinden toplamda 51 bin 569 lira para cezası kesildi..png
Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.