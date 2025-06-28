İstanbul’da 28 Haziran Cumartesi günü 21 ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve mahalleler, arıza sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Haziran Cumartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi. İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahelleler:

Arnavutköy: Hadımköy ve Ömerli mahallelerinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında yenileme çalışması nedeniyle kesinti olacak.

Ataşehir: İçerenköy ve çevresinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Bakırköy: Ataköy 7-10. Kısım mahallesindeki bazı sokaklarda 13.00 – 15.00 arasında bakım çalışması var.

Bayrampaşa: Altıntepsi ve Terazidere mahallelerinde 10.00 – 18.00 arasında dönüşüm çalışması yapılacak.

Beylikdüzü: Adnan Kahveci Mahallesi’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Büyükçekmece: Kumburgaz, Güzelce, Hürriyet ve Mimarsinan mahallelerinde bakım ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu kesintiler planlandı. Çatalca: Dağyenice, Subaşı, Çanakça ve Belgrat mahallelerinde 09.30 – 17.30 aralığında yatırım ve SCADA çalışmaları yapılacak. REKLAM Çekmeköy: Farklı mahallelerde sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar şebeke iyileştirme çalışmaları sürecek. Esenyurt: Orhan Gazi Mahallesi'nde 09.00 – 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması olacak. Eyüpsultan: Nişancı Mahallesi’nde 10.00 – 15.00 arasında kesinti uygulanacak. Fatih: Demirtaş, Cibali, Mesihpaşa ve Hocapaşa mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziosmanpaşa: Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahallelerinde gün boyu bakım çalışmaları sürecek. Güngören: Haznedar Mahallesi’nde sabah 07.00’den 11.00’e kadar abone bağlantı kesintisi olacak. Kağıthane: Nurtepe Mahallesi’nde 10.00 – 17.00 saatleri arasında yatırım kaynaklı kesinti yapılacak. Kartal: Ankara Caddesi çevresinde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar şebeke çalışması yapılacak.

Maltepe: Büyükbakkalköy ve Esenkent çevresinde sabah 09.30’dan akşam 18.30’a kadar farklı saat aralıklarında kesintiler olacak. REKLAM Silivri: Selimpaşa ve Kadıköy mahallelerinde gün boyu bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Sultanbeyli: Aziziye ve çevresindeki sokaklarda 10.45 – 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacak. Şişli: Esentepe Mahallesi’nde 09.00 – 15.00 arasında trafo bakım çalışması olacak. Tuzla: Umur ve çevresindeki sokaklarda sabah 10.00’dan 18.00’e kadar kesinti planlandı. Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi’nde 11.00 – 13.30 saatleri arasında abone bağlantısı yapılacak. AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR? AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR? İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz. BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ