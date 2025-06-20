İstanbul'da 21 Haziran Dünya Müzik Günü’ne özel konserler

Her gün binlerce İstanbullunun ve sanatseverin sadece şehrin ritmine değil müziğin ritmine de ayak uydurması için projeler ve etkinlikler geliştiren Kültür AŞ, Dünya Müzik Günü’ne özel Yerebatan ve Şerefiye Sarnıcı, Müze Gazhane ve Panorama 1453 Müzesi’nde konserler ve atölyeler düzenleyecek.

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İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın özel gün etkinlikleri için “Müzik, şehirle kurulan kültürel bağların en canlı ve en ulaşılabilir yollarından biri. Biz de Kültür AŞ olarak bu etkiyi İstanbul’un gündelik yaşamına taşıyan projelere öncelik veriyoruz. Genç sanatçılara sahne deneyimi kazandırmak, farklı yaş gruplarına hitap eden içerikler üretmek ve tarihî mekânları müzikle yeniden canlandırmak bu yaklaşımın bir parçası. Dünya Müzik Günü’nü tam da bu çeşitliliği yansıtan; tarih, kültür ve müziğin bir araya geldiği özel bir zemin olarak görüyoruz. Bu anlamlı günde herkesi, müzelerimizde gerçekleşecek etkinliklerde bizimle buluşmaya davet ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra ülkemizin müzik tarihini merak eden ve koleksiyonerler için paha biçilemez bir eser olan Müzik TR100 ve İstanbul Kitapçısı’nda seçili kitaplar indirimli fiyatlar ile İstanbullular ile buluşacak. Hem meydanlarda hem müzelerimizde hem de kitapçılarımızda müziğin hakkını vereceğiz” dedi.

REKLAM İstanbul büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin hayata geçirdiği Müzik TR100, Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin önemli örneklerini öne çıkaran eşsiz bir arşiv çalışmasını içeriyor. Türkiye’nin 100 yıllık müzik mirasını arşivine katmak isteyenler için 21 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli özel kampanya kapsamında, Müzik TR100 koleksiyonu, İstanbul Kitapçısı şubeleri ile istanbulkitapcisi.com ve muziktr100.kultur.istanbul adreslerinden yüzde 50 indirimli satışa sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılına özel olarak hazırlanan “MüzikTR100” ülkemizin 100 yıllık müzikal mirasını gelecek nesillere taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin zengin müzik tarihi, farklı dönemlerin özgün müzik formatlarıyla ilk kez derlendi. Şarkıları kendi dönemlerine ait fiziki formatlarla bir arada sunmasıyla müzik tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan Müzik TR100, 1923-2023 yılları arasındaki Cumhuriyet tarihinin popüler ve önemli müzik kayıtları ile Türkiye’nin müzikal mirasını keşfetmeye davet ediyor. Etkinlik Takvimi: Yerebatan Sarnıcı

• 15.00 – Yücel Elmas Korosu Şerefiye Sarnıcı • 14.00 – Zamanlar Arası Bir Müzik Yolculuğu (Marmara Üniversitesi GSF Yaylı Sazlar Orkestrası) Panorama 1453 Tarih Müzesi • 14.00 – İBB Mehteran Takımı Müze Gazhane • 12.00 – Çocuklar İçin Ritim Atölyesi • 14.00 – Çağlama Nedir Ne Değildir? • 16.00 – Müzikli Mevzular • 18.00 – Ayaküstü Konser