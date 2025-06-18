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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman kesilecek, sular saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman kesilecek, sular saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintiler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kent sakinleri, kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını öğrenmek için İSKİ'nin sorgulama ekranına yöneliyor. İşte su kesintisi yaşanacak bölgeler ve planlı çalışmaların detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 02:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 02:00
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Çarşamba günü yapılacak planlı su kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu ve Avrupa yakasında bazı mahalleleri etkileyecek çalışmalar kapsamında 12 saatlik su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesinti yaşanacak bölgelerdeki vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğine dair bilgilere İSKİ’nin resmi sorgulama ekranından ulaşabiliyor. İhtiyaçlarını planlamak isteyen İstanbullular için detaylı duyurular da paylaşıldı. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

        • 2

          SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

          18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 22.00 arasında bazı mahallelere su verilemeyeceği belirtildi.

        • 3

          Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

          Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

          Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

          Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

          Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması istendi.

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