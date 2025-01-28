İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maddi zorluk yaşayan ve yeni evlenen ya da evlenecek çiftlere sağladığı desteği 2025 yılı itibarıyla 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltti. Başvurusu kabul edilen çiftlere yapılacak ödeme, resmi nikah sonrası kadının hesabına yatırılıyor. Peki, İBB’nin evlilik desteğinden yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin bilmesi gereken tüm detaylar...