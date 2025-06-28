İstanbul'da olay, Ataşehir'deki İçerenköy Mahallesi'nde, Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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OTELİN OTOPARKINA SIÇRADI Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.

İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ REKLAM İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

ZANLI ARANIYOR Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.