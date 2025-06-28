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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ataşehir'de yangın: Ataşehir'deki yangın araçları kül etti | son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Ataşehir'deki yangın araçları kül etti!

        İstanbul Ataşehir'de, sanayi sitesinde çıkan ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü. Polis, olayla ilgili olarak bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 08:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:08
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        Ataşehir'deki yangın araçları kül etti!
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        İstanbul'da olay, Ataşehir'deki İçerenköy Mahallesi'nde, Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        OTELİN OTOPARKINA SIÇRADI

        Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.

        İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

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        İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

        ZANLI ARANIYOR

        Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Ataşehir
        #Son dakika haberler
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