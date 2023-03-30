ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara ve İç Ege'nin doğusunun, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçmesi; yağışların Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusundaki yağışların ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.