Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüş ve Kasım ayı başından beri etkili olan yağışlar sonra kent sakinleri merakla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan Meteoroloji'den önümüzdeki günler için yağış ve hava sıcaklığında sert düşüş uyarısı yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte merak edilen detaylar...