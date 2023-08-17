Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İnfo Grafik İşsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde

        İşsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı ikinci çeyrek, Nisan - Haziran 2023 dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

        Can Baytak
        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 17.08.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        #TÜİK

        BAKMADAN GEÇME

        Temmuz ayı konut satış rakamları
        Temmuz ayı konut satış rakamları
        İstanbul en çok göç alan, veren il oldu
        İstanbul en çok göç alan, veren il oldu
        Haziran 2023 işgücü istatistikleri
        Haziran 2023 işgücü istatistikleri
        Süt üretimi geçen yıla göre arttı
        Süt üretimi geçen yıla göre arttı
        İstanbul’da yeni toplu taşıma ücretleri
        İstanbul’da yeni toplu taşıma ücretleri
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        iPhone almak için ne kadar çalışmalıyız?
        iPhone almak için ne kadar çalışmalıyız?
        Mayıs 2023 işsizlik rakamları
        Mayıs 2023 işsizlik rakamları
        Threads nedir? Nasıl kullanılır, özellikleri neler?
        Threads nedir? Nasıl kullanılır, özellikleri neler?
        Dünya internete nasıl bağlanıyor?
        Dünya internete nasıl bağlanıyor?
        Haziran ayı enflasyonu
        Haziran ayı enflasyonu
        Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerini geçti
        Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerini geçti
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu