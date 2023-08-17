İşsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı ikinci çeyrek, Nisan - Haziran 2023 dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 17.08.2023 - 11:36