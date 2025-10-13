İsrailliler, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasını böyle takip etti
İki yıldır süren çatışmaların ardından İsrail-Hamas hattında ateşkesin sağlanmasıyla anlaşma kapsamında ilk esir takası gerçekleşti. İsrailliler, Tel Aviv'de kurulan ekranlardan esir takasını takip etti.
Giriş: 13.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:55
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailliden 7'sinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim edilmesini coşkuyla karşıladı.
