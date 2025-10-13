Habertürk
        Haberler Dünya İsrailliler, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasını böyle takip etti | Dış Haberler

        İsrailliler, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasını böyle takip etti

        İki yıldır süren çatışmaların ardından İsrail-Hamas hattında ateşkesin sağlanmasıyla anlaşma kapsamında ilk esir takası gerçekleşti. İsrailliler, Tel Aviv'de kurulan ekranlardan esir takasını takip etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.10.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:55
          İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailliden 7'sinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim edilmesini coşkuyla karşıladı.

