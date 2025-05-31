İsrailli grup Batı Şeria'da zeytinlik yaktı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli grupların, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdiği ve kaçak yerleşim yerleri kurulması için de hazırlık yaptığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabası yakınlarında bulunan Ras ed-Deyr bölgesinde bir zeytinliği yaktı. Zeytinlikte çıkan yangında ne kadar maddi hasar oluştuğuna dair bilgi verilmedi.

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Başka bir grup İsrailli ise Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir köyünde bulunan evlere yaklaşık 500 metre uzaklıktaki El-Kala bölgesinde çadır kurarak bölgeyi sahiplenmeye çalıştı.

İsrailliler, kaçak yerleşimler kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

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Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail kabinesi, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin kurulmasına onay vermişti.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor. Filistin kentlerini hatta köylerini bile birbirinden ayıran bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor. Bu yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilerin köylerine saldırıyor, evleri, araçların yanı sıra tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kesiyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatı daha da güç hale geliyor.