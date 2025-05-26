İsrail saldırılarında 74 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabahtan bu yana düzenlediği şiddetli saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve evlere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinin doğusunda Abdu Rabbuh ailesinin evine İsrail dronları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

Sabahın erken saatlerinde aynı ailenin Cibaliya'nın doğusundaki bir başka evine düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki medya ofisinde yapılan açıklamaya göre, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze'nin orta kesimindeki Derec Mahallesi'ndeki Fehmi Cercavi Okulu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 18'i çocuk, 6'sı kadın 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliya bölgesinde Nesibe okuluna yönelik saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

Reşid Caddesi üzerindeki belediyeye ait bir araca düzenlenen İsrail saldırısında belediye ekiplerinden bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilerin bir arada olduğu bir gruba İsrail dronları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta bir görüşme yapacağını aktaran Merz, "Netanyahu ile görüşeceğim. Daha önce kapalı kapılar ardında da görüşmelerimiz olmuştu. Zaten son iki yılda kendisini iki kez ziyaret ettim ve kendisine kapalı kapılar ardında abartmamasını söyledim." diye konuştu.

Merz, İsrail ordusunun şu anda Gazze Şeridi'nde yaptıkları konusunda biraz daha net konuşacağını belirterek, "Son günlerde giderek artan bir şekilde sivil halka bu denli acı çektirmenin amacının ne olduğunu artık anlamıyorum. Bu Hamas terörizmine karşı mücadele ile haklı gösterilemez. Benim görüşüm bu yönde." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin İsrail'e kamuoyu önünde tavsiyelerde bulunurken dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha dikkatli olması gerektiği itirafında bulunan Merz, "Bunu açıklamama gerek yok, ancak uluslararası insancıl hukukun sınırları gerçekten ihlal edildiğinde, Almanya da bu konuda bir şeyler söylemelidir ve bunu zaten son birkaç gün içinde biraz daha açık bir şekilde söyledim. Dışişleri Bakanı da benim adıma Tel Aviv'e gitti ve Kudüs'te hükümet temsilcileriyle konuştu ve şimdi bunu biraz daha açık bir şekilde söylemeliyiz ve ben de burada aynısını yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.