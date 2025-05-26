Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 74 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 74 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in gün boyunca Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        74 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabahtan bu yana düzenlediği şiddetli saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve evlere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinin doğusunda Abdu Rabbuh ailesinin evine İsrail dronları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

        Sabahın erken saatlerinde aynı ailenin Cibaliya'nın doğusundaki bir başka evine düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze'deki medya ofisinde yapılan açıklamaya göre, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze'nin orta kesimindeki Derec Mahallesi'ndeki Fehmi Cercavi Okulu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 18'i çocuk, 6'sı kadın 31 Filistinli hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Cibaliya bölgesinde Nesibe okuluna yönelik saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

        Reşid Caddesi üzerindeki belediyeye ait bir araca düzenlenen İsrail saldırısında belediye ekiplerinden bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

        Gazze'deki sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilerin bir arada olduğu bir gruba İsrail dronları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vusta kentindeki Magazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırı sonucunda bir Filistinli ölürken, yaralananlar oldu.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki 5. Cadde, Mavasi bölgesi ve Büyük Absan beldesine düzenlenen 3 ayrı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Yine Han Yunus'un doğusundaki Faris İstasyonu çevresinde Şarab Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 8 Filistinli öldürüldü. Aynı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

        ALMANYA'DAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Femhi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıyı "insanlık trajedisi ve siyasi bir felaket" olarak niteledi.

        Friedrich Merz Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Femhi el-Cercavi Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatarak, "Okulun vurulması bir insanlık trajedisi ve siyasi bir felakettir." dedi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta bir görüşme yapacağını aktaran Merz, "Netanyahu ile görüşeceğim. Daha önce kapalı kapılar ardında da görüşmelerimiz olmuştu. Zaten son iki yılda kendisini iki kez ziyaret ettim ve kendisine kapalı kapılar ardında abartmamasını söyledim." diye konuştu.

        Merz, İsrail ordusunun şu anda Gazze Şeridi'nde yaptıkları konusunda biraz daha net konuşacağını belirterek, "Son günlerde giderek artan bir şekilde sivil halka bu denli acı çektirmenin amacının ne olduğunu artık anlamıyorum. Bu Hamas terörizmine karşı mücadele ile haklı gösterilemez. Benim görüşüm bu yönde." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinin İsrail'e kamuoyu önünde tavsiyelerde bulunurken dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha dikkatli olması gerektiği itirafında bulunan Merz, "Bunu açıklamama gerek yok, ancak uluslararası insancıl hukukun sınırları gerçekten ihlal edildiğinde, Almanya da bu konuda bir şeyler söylemelidir ve bunu zaten son birkaç gün içinde biraz daha açık bir şekilde söyledim. Dışişleri Bakanı da benim adıma Tel Aviv'e gitti ve Kudüs'te hükümet temsilcileriyle konuştu ve şimdi bunu biraz daha açık bir şekilde söylemeliyiz ve ben de burada aynısını yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Alman Şansölye, ülkesinin İsrail'in yanında kalma konusunda güçlü bir çıkarı olduğunu, İsrail'in de Almanya'nın Avrupa'daki en önemli ortağı olarak kalmasında çıkarı bulunduğuna inandığını ifade ederek, "Bunun böyle kalmasını istiyorum, ancak İsrail hükümeti, en yakın dostlarının artık kabul etmek istemeyeceği hiçbir şeyi yapmamalı." dedi.

        Merz, İsrail ile Filistin'de iki devletli bir çözümün uzun vadede bölge için doğru olduğuna inandıklarını bir kez daha yineledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Habertürk Anasayfa